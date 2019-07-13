Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Lucio Battisti, finalmente le sue canzoni saranno disponibili online

Redazione Avatar

di Redazione

13/07/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La sua musica è un pezzo di storia della musica italiana, un pezzo bellissimo e che non va assolutamente perduto, ed è per questo che la notizia odierna va accolta con giubilo: dopo una lunga diatriba giudiziaria le opere di Battisti arrivano sui canali streaming e sui principali servizi di diffusione musicale. Come riferisce il Corriere della Sera la decisione è del liquidatore della società «Edizioni Musicali Acqua Azzurra» nelle cui mani ci sono i 12 album storici scritti dalla coppia Battisti-Mogol. La decisione del liquidatore è stata presa nel tentativo di salvaguardare il patrimonio, che si sta dilapidando a causa della guerra tra soci (la moglie e il figlio di Battisti, che hanno il 56% del capitale; Mogol, con il 9%,; Universal Ricordi, con il 35%), culminata con una causa civile intentata da Mogol per contestare la gestione “troppo conservativa” del catalogo: 2,6 milioni il risarcimento ottenuto. Fino ad oggi Lucio Battisti era assente online: ci sono solo cover o basi musicali. Nel settembre 2018 era comparso in streaming un album "Best of" siglato dalla misteriosa Universal Digital Enterprises, ma era stato rimosso dopo poche ore. La decisione ha mandato su tutte le furie la vedova Veronese e il figlio Luca che, secondo fonti del Corriere, stanno quindi già preparando la contromossa.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Inps, ecco dove vivono i più ricchi d’Italia

Articolo Successivo

Dl Concretezza, i dipendenti pubblici identificati dalle impronte digitali

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022