L'hacker Comex assunto alla Apple

L'hacker Nicholas Allegra, alias Comex, è stato assunto alla Apple proprio in questi giorni come Facebook, il quale ha assunto l'hacker George Hotz. Comex è il creatore di JailbreakMe, un jailbreak per hackerare il sistema mobile iOS di Apple. Lo sviluppo è iniziato nel 2007 ma poi il software è stato sempre più implementato per essere compatibile anche con i recenti firmware e device, giunto a JailbreakMe 3.0, la versione per iPad, è stata scaricato da oltre 2 milioni di persone in pochi mesi.