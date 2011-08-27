Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

L'hacker Comex assunto alla Apple

Redazione Avatar

di Redazione

27/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
L'hacker Nicholas Allegra, alias Comex, è stato assunto alla Apple proprio in questi giorni come Facebook, il quale ha assunto l'hacker George Hotz. Comex è il creatore di JailbreakMe, un jailbreak per hackerare il sistema mobile iOS di Apple. Lo sviluppo è iniziato nel 2007 ma poi il software è stato sempre più implementato per essere compatibile anche con i recenti firmware e device, giunto a JailbreakMe 3.0, la versione per iPad, è stata scaricato da oltre 2 milioni di persone in pochi mesi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rubati 35mila dati dai server della Epson

Articolo Successivo

Come installare Emesene 2.11.5 su Ubuntu 11.10

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

16/09/2022

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

05/08/2022

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

28/07/2022