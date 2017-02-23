Home News LG G6 mostrato da Evleaks in un possibile render stampa favoloso

di Redazione 23/02/2017

La presentazione del G6, in programma il 26 febbraio alle ore 12:00, è sempre più vicina. Il Mobile World Congress 2017 di Barcellona è ormai alle porte. Ecco dunque, per non farci mancare niente, che nel corso delle ultime ore online è emerso uno scatto dettagliato e che arriva dall'affidabile e popolare leaker Evan Blass. La foto pare confermare per l'ennesima volta la presenza del pannello touchscreen con angolo un po' arrotondati. Le cornici, dunque, dovrebbero essere ridotte di parecchio e il nuovo form factor di 18:9. Formato che, ricordiamo in particolare per chi ancora non lo sapesse, dovrebbe essere sfruttato pienamente dalla nuova interfaccia proprietaria di LG. Un altro dettaglio che si può intuire dagli scatti è la fotocamera principale: sarà doppia cosi come vociferato nelle settimane passate, con due sensori che probabilmente saranno da 13 megapixel accompagnati da una lente grandangolare da 125 gradi. Dallo scatto laterale del presunto G6 purtroppo non è fattibile vedere la sporgenza della fotocamera, tuttavia non è assolutamente detto che non ci sia. Sempre rimanendo nella parte laterale troviamo i tagli delle antenne solo ed esclusivamente nella parte superiore, mentre si può apprezzare alla grande il lavoro di ottimizzazione che è stato fatto anteriormente in particolare sul bordo superiore vicino all'altoparlante e della fotocamera frontale che, rammentiamolo, dovrebbe avere un grandangolo di ben 100 gradi! Emerse, tra l'altro, nuove info sulla batteria grazie a Stephen Hall dei colleghi del sito 9to5google. La capacità dovrebbe essere paria 3.300 mAh, perfettamente in linea con quanto rivelato nei giorni scorsi, anche se qualche prototipo avrebbe una batteria inferiore, 3.200 mAh. Per scoprire il nuovo e interessantissimo G6 non rimane che attendere il MWC 2017 di Barcellona in programma tra qualche giorno. Voi cosa vi aspettate dal nuovo top di gamma del produttore coreano?

