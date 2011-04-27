Loading...

Le aziende italiane si difendono meglio

27/04/2011

Il rapporto “In the Dark: Crucial Industries Confront Cyberattack” commissionato dalla società di sicurezza informatica McAfee al Centro per gli studi internazionali e strategici ci mostra un quadro della situazione abbastanza preoccupante.
Ogni giorno centinaia di attacchi vengono fatti ad aziende fornitrici di risorse principali come acqua, petrolio, luce e gas. L' Italia come sicurezza si colloca ai primi posti, subito dopo la Cina, e prima del Giappone.


Ci sono state molte interviste ai manager di aziende in tutto il mondo e buona parte non teme, chi un pò, gli attacchi informatici ai propri server.
Tali attacchi però aumentano di giorno in giorno, nel 2010 metà intervistati dichiaravano di aver subito attacchi DOS, nel 2011 otto su dieci ne sono stati vittima, un quarto addirittura su base settimanale o giornaliera.
