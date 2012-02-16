Le app migliori da scaricare sul tuo Android
16/02/2012
Prendendo spunto dall’articolo presente su ZioBlog riguardante le migliori app per dispositivi Android, ecco in esclusiva per Gigabit una lista contenente alcune applicazioni Android suddivise per categorie e che vale la pena avere. Pronti? Ecco app e giochi che non puoi davvero lasciarti scappare.
App Utility
- Google Googles: questa applicazione è forse tra le più innovative di tutto il Market Android. Lanciate l’app e con la fotocamera mirate ad un monumento che si trova proprio lì d’avanti a voi. Googles sarà in grado di riconoscerlo e vi restituirà immagini ed informazioni sul monumento. Questa è la realtà aumentata zio!
- Euro Dictionary: non poteva non rientrare nelle app più utili della nostra speciale lista. Rappresenta un vero e proprio dizionario multilingue che funziona completamente offline ovvero senza bisogno di alcuna connessione ad internet.
- Viber: con Viber potrete chiamare gratuitamente dal vostro smartphone/tablet Android qualsiasi altro dispositivo che utilizza la stessa applicazione. Ogni telefonata è gratuita e richiede una connessione WiFi o 3G. Tutte le telefonate che riceverete saranno accompagnate da una suoneria, anche quando Viber non è stato avviato.
Svago
- Shazam: state ascoltando la radio quando ad un certo punto passa in riproduzione una canzone di cui volete assolutamente conoscere il titolo? Prendete il vostro cellulare, avviate Shazam premete un tasto e.. aspettate 5 secondi! Shazam sarà in grado di rilevare Autore, titolo e altre informazioni sul brano.|
- Go Launcher EX: con questa applicazione potrete personallizzare il launcher del vostro device. Se vi state per chiedere cosa sia mai un launcher, beh si tratta di quell'interfaccia che disegna il menu e comprende le varie funzionalità.
- Camera ZOOM FX: la migliore applicazione per la fotocamera del vostro Android. Vi permette di creare collage, di applicare effetti alle foto, effettuare scatti multipli, creare fotomontaggi e tante, tante altre cose.
Giochi
- Grand Theft Auto 3: un titolo come questo non può veramente mai mancare. Una riproduzione perfetta del titolo uscito 10 anni fa per Console ed ora riportato sullo schermo Touchscreen del vostro Smartphone. GTA 3 è un gioco bellissimo, completamente fedele alla versione per PlayStation 2 in tutto e per tutto.
- Angry Birds: quest'app rappresenta una dei migliori giochi android, ormai divenuto un must have che ha ottenuto un successo incredibile grazie al tema semplice quanto divertente. Impersonando uccelli molto arrabbiati lo scopo e sconfiggere dei simpatici maiali verdi che rubano le nostre uova.
- Fruit Ninja: un altro gioco diventato un successone è Fruit Ninja, uno dei più giocati nei tempi liberi. Lo scopo è tagliare i frutti che balzano nello schermo nei panni di un ninja con lame affilatissime. Tante le modalità di gioco, disponibile anche una modalità online a distanza per sfidare amici e giocatori di tutto il mondo.
