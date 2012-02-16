Le app migliori da scaricare sul tuo Android

Shazam: state ascoltando la radio quando ad un certo punto passa in riproduzione una canzone di cui volete assolutamente conoscere il titolo? Prendete il vostro cellulare, avviate Shazam premete un tasto e.. aspettate 5 secondi! Shazam sarà in grado di rilevare Autore, titolo e altre informazioni sul brano.