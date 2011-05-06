Loading...

L' ultima casa a sinistra

06/05/2011

Ramake di un film del 1972 il film del 2009 non è stato giudicato all'altezza del precedente. La trama è un classico dell'horror: la famiglia va in vacanza che improvvisamente per un motivo o per un altro diventa un incubo, in questo caso ciò avviene quando i genitori scoprono la figlia a fumare erba in una stanza d'albergo e da lì parte una serie di violenze inumane fatte di stupri e torture.

 

