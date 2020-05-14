Kena lancia una nuova ed imperdibile offerta

La maggior parte degli operatori di telefonia mobile nazionali negli ultimi mesi ha proceduto a diverse rimodulazione dei propri costi, aumentando le tariffe anche delle loro promozioni.

Aumenti che hanno spinto in molti a pensare di cambiare operatore e tra i preferiti si conferma Kena.

Il vettore low cost, infatti, propone pacchetti base vantaggiosi ma anche e soprattutto promozioni che hanno ben pochi rivali al momento.

In particolare, l’operatore semivirtuale di TIM, nella giornata di ieri e per un tempo limitato di 48 ore ha messo nuovamente a disposizione l’offerta Operator Attack denominata Kena 9.99 Flash, con 100 Giga a 9,99 euro al mese.

Più nello specifico, senza nessun contributo di attivazione e nessun costo della Sim, vengono proposti minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati in 4G (sotto rete TIM, velocità massima in download di 30 Mb/s).

Kena Flash 9,99 si rinnova automaticamente ogni mese, salvo il credito non sia sufficiente a coprire il costo di rinnovo, in tal caso la fruizione sarà sospesa.

L’offerta di Kena Mobile è però attivabile esclusivamente dai clienti provenienti da Iliad e da alcuni operatori virtuali, ad esclusione di CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, Very Mobile e ho. Mobile.