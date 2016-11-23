Home Smartphone e Tablet iPhone e iPad, il video che manda in crash i dispositivi

iPhone e iPad, il video che manda in crash i dispositivi

di Redazione 23/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Attenti al video che in tre secondi può mandare in crash iPhone, iPad o qualsiasi altro dispositivo iOs. Un utente Reddit ha scoperto un video capace di mandare in crash un iPhone in pochissimi secondi. Potrebbe essere che il video, un file MP4 corrotto, mandi in crash i dispositivi iOS perché il player nativo del melafonino lanciato da certe applicazioni non sia in grado di gestire efficacemente il problema. Dopo il crash, per ripristinare il dispositivo si è costretti a eseguire un hard reset premendo in contemporanea i tasti Home e quello d'accensione per forzare il riavvio della macchina. Il video non è un malware ma, una volta avviato, in pochi secondi rallenta il dispositivo fino a mandarlo in crash. Apparentemente il filmato non ha nulla di strano. Parte la musica e compare la parola “Honey”. Sembra innocuo ma, proprio per questo, è molto subdolo. EverythingApplePro ha eseguito test che evidenziano come il problema riguarda tutte le versioni iOS dalla 5.1 in poi, compresa la più recente 10.2. Anche se c’è il sospetto che l’inghippo stia nell’incapacità del browser Safari di gestire i filmati corrotti, ancora non si conosce con certezza la dinamica innescata dal file e che cosa provochi il crash. Si resta in attesa di un intervento di Apple che potrebbe rilasciare una patch correttiva per risolvere il problema. Nel frattempo si consiglia di non inviare il video in questione a nessuno.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp