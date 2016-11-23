Home Smartphone e Tablet HTC 10 evo con certificazione IP57, resistente a tutto

HTC 10 evo con certificazione IP57, resistente a tutto

di Redazione 23/11/2016

HTC 10 evo ha ottenuto la certificazione IP57: resistente alla polvere, all'acqua, agli urti e alle cadute. Al nuovo HTC 10 evo non succede nulla nemmeno se rimane sott’acqua per mezz’ora a un metro di profondità. Non a caso è il primo smartphone HTC a ottenere la certificazione IP57. In più ha uno schermo Super LCD 3 da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) capace di resistere agli urti e alle cadute perché utilizza Gorilla Glass 5. E giacché HTC ha applicato al suo device uno speciale rivestimento, è anti-macchia e anti-riflesso. Dopo HTC 10, passato un po’ inosservato nonostante fosse un ottimo dispositivo, HTC ci riprova con il 10 evo. Questo smartphone non si discosta molto nel design dalla versione precedente, ma sarà venduto a un prezzo più basso. Per il resto HTC 10 evo sfoggia un telaio in alluminio e uno schermo Quad HD da 5,5 pollici. Può contare su 3GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Anche il processore è rimasto lo stesso: Snapdragon 810. Perché HTC non ha adottato un processore di ultima generazione? Non lo sappiamo con certezza ma è molto probabile che sia per un problema di costi. Se l’azienda taiwanese vuole lanciare sul mercato HTC 10 evo a un prezzo più basso, deve contenere in qualche modo i costi di produzione. In ogni caso, HTC 10 evo rimane uno smartphone di tutto rispetto e anche bello da vedere con il suo telaio unibody in alluminio e i contorni smussati che riflettono la luce. Altro punto di forza è il comprato audio che elimina il jack audio da 3,5 millimetri per proporre gli auricolari USB Type-C con tecnologia BoomSound Adaptive Audio. Ha una fotocamera posteriore con risoluzione di 16 megapixel e una frontale da 8 megapixel. La batteria da 3.200 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 2.0. HTC non ha ancora fatto trapelare nulla sul lancio del 10 evo e nemmeno sul prezzo. Sappiamo però i suoi colori: Gunmetal, Glacier Silver e Pearl Gold.

