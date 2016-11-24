Home Smartphone e Tablet HTC Desire 650, lo smartphone per tutte le tasche

HTC Desire 650, lo smartphone per tutte le tasche

di Redazione 24/11/2016

L’azienda di Taiwan ha annunciato il nuovo smartphone di fascia bassa: HTC Desire 650. Lo smartphone della linea Desire sarà venduto da dicembre prossimo ma solo a Taiwan a un costo di 170 dollari. Ed è un peccato perché questo nuovo dispositivo ha davvero delle caratteristiche interessanti per la sua fascia. Purtroppo, ancora non si sa se ci sarà o no una distribuzione internazionale. Il telaio di plastica è stato realizzato sul modello “50/50 Smooth Arc Flow Line”: parte superiore liscia e una inferiore più ruvida per assicurare una presa migliore. Desire 650 sfoggia uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel). Il processore è un Quad core Snapdragon 425 (molto probabilmente) e può contare su 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Il comparto multimediale è costituito da un audio in alta risoluzione basato sulla tecnologia BoomSound da utilizzare solo con gli auricolari; una fotocamera posteriore da 13 megapixel con apertura f/2.2, autofocus e supporto per la tecnologia HDR; una fotocamera frontale da 5 megapixel con apertura f/2.8. A garantire la connettività ci sono i moduli WI-FI 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE. La batteria ha una capacità di 2.200 mAh mentre il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia HTC Sense 8.

