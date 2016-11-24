Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Botnet, l’apocalisse dei social network

Redazione Avatar

di Redazione

24/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Le botnet saranno l’apocalisse dei social network. Le botnet, ossia le reti costituite da dispositivi informatici interconnessi e infettati da malware controllate da un unico dispositivo detto botmaster, costituiscono un serio pericolo per i social network e non solo. Questo è quanto afferma Mike Raggo, ricercatore della società di sicurezza ZeroFOX, che preannuncia già per il 2017 un "attacco massiccio" che prenderà di mira soprattutto le piattaforme social come Facebook, Twitter e LinkedIn. Nelle scorse settimane la botnet Mirai ha infettato le connessioni Internet degli Stati Uniti e in Liberia le reti di telecomunicazioni, perciò quello di Raggo potrebbe non essere un facile allarmismo. Per il ricercatore i malware che stanno per infettare i vari social provocheranno interruzioni e cattivo funzionamento dei servizi. Le botnet sono in grado di mandare in tilt non solo i PC ma anche smartphone e tutti gli altri dispositivi mobili. E giacché sono a rischio tutti i device, quelli di casa, degli uffici, delle aziende. Raggo consiglia di tenere d’occhio soprattutto LinkedIn, il social per i contatti professionali oggi di Microsoft. ZeroFOX fa sapere anche che su questo social il numero degli account falsi è aumentato a dismisura. Bisogna, perciò, fare molta attenzione ai reclutatori falsi che hanno un’unica mira: frodare gli utenti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tesla e SolarCity, acquisizione conclusa

Articolo Successivo

HTC Desire 650, lo smartphone per tutte le tasche

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022