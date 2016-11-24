Home Social Network Botnet, l’apocalisse dei social network

di Redazione 24/11/2016

Le botnet saranno l’apocalisse dei social network. Le botnet, ossia le reti costituite da dispositivi informatici interconnessi e infettati da malware controllate da un unico dispositivo detto botmaster, costituiscono un serio pericolo per i social network e non solo. Questo è quanto afferma Mike Raggo, ricercatore della società di sicurezza ZeroFOX, che preannuncia già per il 2017 un "attacco massiccio" che prenderà di mira soprattutto le piattaforme social come Facebook, Twitter e LinkedIn. Nelle scorse settimane la botnet Mirai ha infettato le connessioni Internet degli Stati Uniti e in Liberia le reti di telecomunicazioni, perciò quello di Raggo potrebbe non essere un facile allarmismo. Per il ricercatore i malware che stanno per infettare i vari social provocheranno interruzioni e cattivo funzionamento dei servizi. Le botnet sono in grado di mandare in tilt non solo i PC ma anche smartphone e tutti gli altri dispositivi mobili. E giacché sono a rischio tutti i device, quelli di casa, degli uffici, delle aziende. Raggo consiglia di tenere d’occhio soprattutto LinkedIn, il social per i contatti professionali oggi di Microsoft. ZeroFOX fa sapere anche che su questo social il numero degli account falsi è aumentato a dismisura. Bisogna, perciò, fare molta attenzione ai reclutatori falsi che hanno un’unica mira: frodare gli utenti.

