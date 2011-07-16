Impostazioni mms e wap gestori
16/07/2011
Ecco i settaggi per le impostazioni dei gestori più usati di telefonia mobile.
VODAFONE:
1)MMS
|Nome connessione:
|VodaMms
|Tipo di trasporto dati:
|GPRS
|Nome punto di accesso:
|mms.vodafone.it
|Nome utente:
|[vuoto]
|Richiesta password:
|no
|Password:
|[vuoto]
|Autenticazione:
|normale
|Indirizzo IP:
|10.128.224.10
|Home page:
|http://mms.vodafone.it/servlets/mms
|Protezione connessione:
|no
|Modalità sessione:
|permanente
2)WAP
|Nome connessione:
|VodaWapGPRS
|Tipo di trasporto dati:
|GPRS
|Nome punto di accesso:
|wap.omnitel.it
|Nome utente:
|[vuoto]
|Richiesta password:
|no
|Password:
|[vuoto]
|Autenticazione:
|normale
|Indirizzo IP:
|10.128.201.76
|Home page:
|http://wap.omnitel.it
|Protezione connessione:
|no
|Modalità sessione:
|permanente
TIM:
1)MMS
|Nome connessione:
|TimMms
|Tipo di trasporto dati:
|GPRS
|Nome punto di accesso:
|mms.tim.it
|Nome utente:
|[vuoto]
|Richiesta password:
|no
|Password:
|[vuoto]
|Autenticazione:
|normale
|Indirizzo IP:
|213.230.130.89
|Home page:
|http://mms.tim.it/servlets/mms
|Protezione connessione:
|no
|Modalità sessione:
|permanente
2)WAP
|Nome connessione:
|TimWap
|Tipo di trasporto dati:
|GPRS
|Nome punto di accesso:
|wap.tim.it
|Nome utente:
|WAPTIM
|Richiesta password:
|no
|Password:
|WAPTIM
|Autenticazione:
|normale
|Indirizzo IP:
|213.26.205.1
|Home page:
|http://wap.tim.it
|Protezione connessione:
|no
|Modalità sessione:
|permanente
WIND:
1)MMS
|Nome connessione:
|WIND MMS
|Tipo di trasporto dati:
|GPRS
|Nome punto di accesso:
|mms.wind
|Nome utente:
|[vuoto]
|Richiesta password:
|no
|Password:
|[vuoto]
|Autenticazione:
|normale
|Indirizzo IP:
|212.245.244.011
|Home page:
|http://mms.wind.it
|Protezione connessione:
|no
|Modalità sessione:
|permanente
2)WAP
|Nome connessione:
|LIBERO WAP
|Tipo di trasporto dati:
|GPRS
|Nome punto di accesso:
|wap.wind
|Nome utente:
|wind
|Richiesta password:
|no
|Password:
|[vuoto]
|Autenticazione:
|normale
|Indirizzo IP:
|212.245.244.100
|Home page:
|http://wap.inwind.it
|Protezione connessione:
|no
|Modalità sessione:
|permanente
