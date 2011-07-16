Loading...

Impostazioni mms e wap gestori

16/07/2011

Ecco i settaggi per le impostazioni dei gestori più usati di telefonia mobile.

VODAFONE:

1)MMS

Nome connessione:   VodaMms
Tipo di trasporto dati:   GPRS
Nome punto di accesso:   mms.vodafone.it
Nome utente:   [vuoto]
Richiesta password:   no
Password:   [vuoto]
Autenticazione:   normale
Indirizzo IP:   10.128.224.10
Home page:   http://mms.vodafone.it/servlets/mms
Protezione connessione:   no
Modalità sessione:   permanente
 

2)WAP

Nome connessione:   VodaWapGPRS
Tipo di trasporto dati:   GPRS
Nome punto di accesso:   wap.omnitel.it
Nome utente:   [vuoto]
Richiesta password:   no
Password:   [vuoto]
Autenticazione:   normale
Indirizzo IP:   10.128.201.76
Home page:   http://wap.omnitel.it
Protezione connessione:   no
Modalità sessione:   permanente

 

TIM:

1)MMS

Nome connessione:   TimMms
Tipo di trasporto dati:   GPRS
Nome punto di accesso:   mms.tim.it
Nome utente:   [vuoto]
Richiesta password:   no
Password:   [vuoto]
Autenticazione:   normale
Indirizzo IP:   213.230.130.89
Home page:   http://mms.tim.it/servlets/mms
Protezione connessione:   no
Modalità sessione:   permanente

2)WAP

Nome connessione:   TimWap
Tipo di trasporto dati:   GPRS
Nome punto di accesso:   wap.tim.it
Nome utente:   WAPTIM
Richiesta password:   no
Password:   WAPTIM
Autenticazione:   normale
Indirizzo IP:   213.26.205.1
Home page:   http://wap.tim.it
Protezione connessione:   no
Modalità sessione:   permanente

 

WIND:

1)MMS

Nome connessione:   WIND MMS
Tipo di trasporto dati:   GPRS
Nome punto di accesso:   mms.wind
Nome utente:   [vuoto]
Richiesta password:   no
Password:   [vuoto]
Autenticazione:   normale
Indirizzo IP:   212.245.244.011
Home page:   http://mms.wind.it
Protezione connessione:   no
Modalità sessione:   permanente

2)WAP

Nome connessione:   LIBERO WAP
Tipo di trasporto dati:   GPRS
Nome punto di accesso:   wap.wind
Nome utente:   wind
Richiesta password:   no
Password:   [vuoto]
Autenticazione:   normale
Indirizzo IP:   212.245.244.100
Home page:   http://wap.inwind.it
Protezione connessione:   no
Modalità sessione:   permanente

