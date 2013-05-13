Il risparmio diventa a portata di smartphone

Fare la spesa di questi tempi è un’impresa quasi eroica, soprattutto quando si è decisi – o costretti – a spendere il meno possibile. La ricerca spasmodica dei prezzi più convenienti richiede spreco: di carta e inchiostro ma soprattutto di tempo. Come renderci la vita più facile? È innegabile che ormai il sistema di promozione attraverso applicazioni per smartphone abbia preso piede. Applicazioni di qualunque tipo sono a portata di click, dalle previsioni meteo, ai giochi interattivi fino a quelle che programmano la nostra attività fisica, suggerendo le posizioni di Yoga da eseguire ogni giorno per conservarsi in forma smagliante. PromoQui.it, il sito che raccoglie scansioni delle offerte promozionali, rendendo accessibili agli utenti i volantini pubblicitari nel formato più versatile in assoluto, quello digitale, propone una nuova app per Iphone e Android. L’app di PromoQui.it ti permette, ovunque tu sia, di accedere in modo mirato a tutte le offerte attive in quel momento vicino a te: coupon, promozioni e volantini. Con quest’app si possono addirittura selezionare i prodotti e i negozi di personale interesse e localizzarli sul territorio. L’applicazione soddisferà il pubblico maschile, perché include le offerte Euronics e Mediaworld, grandi distributori specializzati in tecnologia, ma anche le casalinghe, sempre affannate nella spasmodica ricerca di prodotti per la casa a un prezzo accessibile. L’applicazione è scaricabile a questo link:http://www.promoqui.it/mobile-app/