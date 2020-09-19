Il nuovo Chromecast: due pulsanti Netflix e Youtube

Il Chromecast di nuova generazione di Google è stato rivelato al pubblicao per la prima volta attraverso una serie di immagini trapelate che mostrano un dongle oblungo con Android TV. È stato anche dimostrato che il dongle è associato ad un telecomando, cosa che non si trovava nelle generazioni precedenti.

Oggi, nuove voci di corridoio suggeriscono che il prossimo telecomando di Chromecast presenterà pulsanti dedicati per Netflix e YouTube. Questo in aggiunta al pulsante dedicato dell'Assistente Google già visto precedentemente.

L'aspetto dell'immagine arriva meno di due settimane prima dell'evento hardware di Google in programma il 30 settembre , quando toglierà gli involucri dai smartphone Pixel di nuova generazione, un nuovo altoparlante intelligente e il prossimo Chromecast.

L'inclusione di un telecomando trasforma essenzialmente il Chromecast in qualcosa di simile a un set-top box, allontanandosi dalla sua idea originale di consentire agli utenti di avviare solo un video sui loro telefoni e di trasmetterlo alla TV in modo che il Chromecast riproduca lo streaming.

fonte@Winfuture