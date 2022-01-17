Il gioco sulla Pandemia globale ritirato dagli store

Attraverso il forum Reddit è stato confermato che Pandemic: The Board Game è scomparso da alcuni store online come Steam, iOS e Android. Per spiegare il ritiro del gioco è intervenuto il publisher Asmodee Digital:

“In primo luogo, vogliamo ringraziare te e tutti i giocatori di Pandemic per la loro fedeltà e supporto nel tempo. Purtroppo stiamo rimuovendo Pandemic dai mercati dematerializzati. Abbiamo lavorato duramente su Pandemic per quattro anni e ritirarlo dai negozi non è stata una scelta facile. Questa decisione è stata presa con il cuore pesante per una moltitudine di ragioni che non possiamo rivelare”.

Pandemic: The Board Game scomparirà dai negozi il 31 gennaio. È stato appena rimosso da Xbox Game Pass il 15 gennaio.