Huawei svela Kirin 960, il chip del Mate 9

di Redazione 21/10/2016

Huawei ha svelato il nuovo SoC Kirin 960, il chip che userà il Mate 9. Kirin 960 è un processore octa core con quattro ARM Cortex-A73 a 2,4 GHz, quattro ARM Cortex-A53 e GPU Mali-G71 MP8 e sarà usato nel Mate 9. Il nuovo Mate 9 sarà presentato ufficialmente il prossimo 3 novembre e integrerà la versione potenziata del SoC Kirin 950 utilizzato dal Mate 8. Il nuovo chip di Huawei è stato notevolmente migliorato rispetto ai precedenti. Il colosso cinese ha svelato le specifiche del suo nuovo chip durante un evento che si è tenuto a Shanghai. Le quattro ARM Cortex-A53 a 1,8 GHz del processore Kirin 960 sono realizzati da TMSC con la tecnologia di processo FinFET a 16 nanometri. Ottime anche le prestazioni del controller di memoria LPDDR4-1800 e lo storage (UFS 2.1). Il modem integrato è Cat. 12/13, quindi permette velocità di picco pari a 600 Mbps in download e 150 Mbps in upload. La CPU è accoppiata alla GPU Mali-G71 MP8 e, secondo i rumors, sarà utilizzata da Samsung nel suo Galaxy S8. Dai dati di Huawei pubblicati dalla stessa Huawei, la CPU del Kirin 960 ha prestazioni migliori single core (+10%) e multi core (+18%) rispetto al Kirin 950. E la GPU è il 180% più veloce della precedente Mali-T880. Huawei ha mostrato anche i risultati di test che visto il confronto con i migliori SoC presenti oggi sul mercato: Apple A10, Qualcomm Snapdragon 821 ed Exynos 8890. Dai test è risultato che il chip di Apple è superiore al Kirin 960 nell’esecuzione di operazioni single core, mentre il SoC di Huawei è davanti a tutti nel test multi core.

