Nella versione Html 4 eravamo abituati ad usare una sintassi del genere :







Nella nuova versione sono stati introdotti nuovio accorgimenti che permetto di avere una struttura più lineare e "simpatica". Ad esempio :







I tag che sono cambiati in versioni più semplici sono :





<div id=”header”> in <header>

<div id=”sidebar”> in <aside>

<div id=”main_content”> in <section>

<div id=”footer”> in <footer>

Elemento <!doctype html>

Principali elementi Html5 :

Rappresenta la dichiarazione della pagina molto semplificata rispetto all’HTML4 che precede qualsiasi elemento del documento.

Elemento <header>

Rappresenta una sezione della pagina in cui inserire la testata del sito web, qui possiamo inserire un logo o un motto.

Elemento <nav>

Rappresenta una parte della pagina che contiene i link di navigazione del sito, quindi qui inseriremo i menu di navigazione.

Elemento <section>

Rappresenta un’area in cui inserire del contenuto generico.

Elemento <article>

Rappresenta una sezione della pagine indipendente, quindi riferita ad articoli

Elemento <aside>

Rappresenta una sezione della pagina collegata al sito e non obbligatoriamente al contenuto. In questa sezione possiamo riconoscere le famose sidebar di un blog.

Elemento <footer>

Rappresenta la sezione conclusiva del sito in cui inserire alcune informazioni del sito.