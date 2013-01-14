HTC One X, arriva ufficiamente l’update al sistema Android 4.1.1 JB

Finalmente dopo tanta attesa, anche lo smartphone della casa produttrice HTC One X sta ufficialmente per ricevere il nuovo aggiornamento al sistema operativo Google Android 4.1.1 Jelly Bean. Il peso del pacchetto di installazione, dovrebbe aggirarsi sui 364,54 MB, dunque, il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di effettuare il download solo se siete connessi tramite una qualunque rete Wi-Fi, cosi da non toccare assolutamente il traffico presente nei dati 3G, con eventuali costi aggiuntivi. Come quasi sempre succede, l' aggiornamento farà l' uscita in tutti i Paesi non in contemporanea ma progressivamente in tutti i territori. L' update, ovviamente, sarà diffuso tramite la modalità OTA, dunque potrete effettuare il download di tutto semplicemente collegando il vostro smartphone a una rete internet. Invece, per tutti coloro che sono impazienti, potrete controllare voi stessi, andando direttamente nel menù, poi di conseguenza impostazioni e da li selezionare la voce info telefono e infine aggiornamenti sistema. Considerato il tempo a disposizione che ci vuole per avere l' attuale rilascio, non è di certo possibile far nessun tipo di previsione sulla nuova release 4.2, già arrivata da un bel po' su tutti gli smartphone targati Nexus. Dunque, per ora, per tutti coloro che hanno acquistato, o in futuro decideranno di acquistare un HTC One X dovranno per il momento accontentarsi delle migliorie avute con questo sistema Android 4.1.1 Jelly Bean. In conclusione, le novità di questo aggiornamento saranno davvero tante, a partire dai vari bug corretti, ma anche da una maggiore velocità di sistema e non solo, migliorata anche l' applicazione chiamata con il nome di Facebook App Android con la possibilità di poter anche condividere i link e non solo. Che aggiungere ancora, sicuramente un aggiornamento che porterà con se un sacco di nuove migliorie, da non perdere assolutamente, nel caso una volta che avrete installato questo nuovo aggiornamento ci aspettiamo un vostro commento su altre eventuali novità.