Yeppon: dove comprare hard disk esterno

Hard disk esterno: 1tb, 2 o 500GB. Guida ai prezzi

Ogni qualvolta ci si ritrova a dover acquistare un dispositivo come un hard disk esterno, è divertente notare come modelli che ad un primo acchito possano sembrare inferiori ad altri abbiano un costo maggiore rispetto a questi ultimi.

Ciò avviene perché molte persone tendono a focalizzarsi su determinati aspetti di questi dispositivi piuttosto che andare ad approfondire.

Se ciò succedesse, si potrebbe notare come alcuni dispositivi posseggano qualità sia hardware che software che giustificano il prezzo, come ad esempio la velocità di lettura del disco e i software integrati nel modello.

Certo, non sempre ciò influisce al 100%: in alcuni casi, una buona differenza di costo dipende dalla strategia di vendita adottata dalla casa produttrice di questi modelli.

Ma, senza soffermarci troppo su questi sofismi, cercheremo con la seguente guida di andare a proporre alcuni modelli di varie fasce di prezzo, esponendo le caratteristiche portanti e anche qualche dettaglio che spesso sfugge all’utenza meno esperta.

Wd – WDBUZG5000ABK-EESN

Si inizia con un Western Digital dalla capienza di 500GB.

Sicuramente un modello base, che però mantiene i valori standard di tanti modelli concorrenti.

Ad esempio, la velocità di rotazione è di 5400rpm come tanti dispositivi di fascia bassa, con una velocità di trasmissione di 600mbit/s e un buffer di 8Mbm, che offrono tutto sommato un buon rendimento per quanto riguarda la lettura e la scrittura dei dati e una buona fluidità generale.

La connettività USB 3.0 aiuta ad accellerare i processi di scrittura, mentre la versione di prova di WD SmartWare Pro potrebbe rivelarsi utile a chi acquista tale HDD per motivi di backup, specialmente se questo deve avvenire su cloud.

La compatibilità su Windows è totale, mentre per quanto riguarda il Mac il modello può essere riformattato per seguire le proprie esigenze.

Il costo, dai 70 euro iniziali, scende a 52 grazie allo sconto del 26% proposto da Yeppon sul suo shop.

Western Digital My Book 3tb

Altro modello Western Digital, questa volta di qualità superiore: si tratta del Digital My Book.

Già dalla capacità disponibile ci si rende conto di come questi due modelli viaggino su due onde differenti: si parla di ben 3TB disponibili, rispetto ai 500GB del modello precedente.

Nonostante la velocità di trasmissione di 5000mbit/s, però, anche qui la velocità di rotazione è di soli 5400rpm, mentre per un modello del genere ci si aspettava perlomeno che si toccassero i 7200 giri al minuto.

Il buffer è di ben 64MB, e con una cache tanto capiente la velocità di processo dovrebbe giovarne parecchio.

Il formato, in questo caso, si discosta dal canonico 2,5 pollici per portarsi a ben 3,5.

Presente, oltre al software di backup, anche la protezione con password con crittografia AES a 256 bit.

Costo del dispositivo? 112 euro, o perlomeno questo è il prezzo scontato, senza sconto si sforano i 160 euro.

Samsung – MU-PT1T0B/EU

Due parole anche per un gioiellino di casa Samsung, che con un solo TB di capacità riesce comunque ad avere una qualità generale ottima, grazie all’interfaccia USB 3.1 Gen 1 e ad una velocità di lettura e scrittura di ben 460MB/s.

Il formato è un 1,8 pollici, con una struttura completamente in metallo resistente agli urti.

Il costo è abbastanza elevato nonostante lo sconto: 438 euro (500 prezzo pieno), ma la qualità si paga, è risaputo.