Guida Despertar del Cementerio
di Redazione
09/05/2011
Con questa guida è possibile sbriccare e/o downgradare la psp FAT/Slim&Lite.
Requisiti:
-Batteria compatibile
Lista batterie compatibili:
Lista batterie non compatibili:
-Memory Stick
-PSP con Custom Firmware
-Despartar del Cementerio Download
-Pandora Installer Download
-Official Firmware 5.00 Download
Istruzioni:
Una volta scaricati tutti gli archivi estraeteli nel pc e collegate la psp. Copiate la cartella "dc8" in PSP->GAME, rinominate il firmware 5.00 in 500.PBP e copiatelo nella root della memory.
Avviate il "Despartar del Cementerio" dalla psp, copiate ora la cartella "pan3xx" in PSP->GAME, selezionate ora nel menù "Battery options...." la voce "dump battery serial to file" per creare un backup del seriale della batteria in caso di ripristino.
Tornate ora nel menù e selezionate "make battery Pandora", attendete, avete la batteria pandorizzata!
Inseriamo ora la batteria e la memory nella psp da modificare e accendetela, apparirà una schermata e avrete una scelta da fare. Installare il Custon Fireware 5.00 M33-4 o il firmware originale.
Attenzione: una psp fat può pandorizzare solo batterie per la medesima. Le psp Slim&Lite possono pandorizzare sia le batterie della fat, sia quelle della stessa.
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
