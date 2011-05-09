Guida Despertar del Cementerio



- Sony, "standard" Li-ion 1800 mAh

- Sony, PSP-280 2200mAh

- Datel, PSP Battery 3600 mAh (X2)

- Datel, PSP Battery 1800 Max Power

- Atomic Battery Pack 3.6V 1800mAh



Lista batterie non compatibili:





- Mega Battery Pack 2600 mAh

- No- Brand Battery, model NK-RH008 3600mAh



-PSP con Custom Firmware

-Despartar del Cementerio

-Pandora Installer

-Official Firmware 5.00



Istruzioni:

Una volta scaricati tutti gli archivi estraeteli nel pc e collegate la psp. Copiate la cartella "dc8" in PSP->GAME, rinominate il firmware 5.00 in 500.PBP e copiatelo nella root della memory.

"Despartar del Cementerio" dalla psp

"Battery options...."

"dump battery serial to file" per creare un backup del seriale della batteria in caso di ripristino.

Tornate ora nel menù e selezionate

"make battery Pandora", attendete, avete la batteria pandorizzata!

Inseriamo ora la batteria e la memory nella psp da modificare e accendetela, apparirà una schermata e avrete una scelta da fare. Installare il Custon Fireware 5.00 M33-4 o il firmware originale.







Attenzione: una psp fat può pandorizzare solo batterie per la medesima. Le psp Slim&Lite possono pandorizzare sia le batterie della fat, sia quelle della stessa.









Con questa guida è possibile sbriccare e/o downgradare la psp FAT/Slim&Lite.Requisiti:-Batteria compatibileLista batterie compatibili:, copiate ora la cartella "pan3xx" in PSP->GAME, selezionate ora nel menùla voceN.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.