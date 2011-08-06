Guida alla programmazione Android

A quanti piacerebbe programmare per dispositivi Android? Credo a tanti, e per questo motivo un utente di ibasblog, Pietro Rossi, ha creato una guida gratuita su come imparare.

Questa persona ci tiene a sottolineare che la guida è Free e che tutti possono contribuire aggiornandola e migliorandola.

La guida si trova a questo indirizzo, mentre l'articolo a questo qua.

Di seguito invece è riportato l'indice:

Introduzione alla programmazione ad oggetti…………………………………………………….. 5

Introduzione alla programmazione visuale…………………………………………………………. 6

Introduzione alla programmazione ad eventi……………………………………………………… 7

UserControls……………………………………………………………………………………………………..

* TextView………………………………………………………………………………………………10

* EditText……………………………………………………………………………………………….11

* AutoCompleteTextView…………………………………………………………………………12

* MultiAutoCompleteTextView…………………………………………………………………14

* Button………………………………………………………………………………………………….15

* ImageButton…………………………………………………………………………………………16

* ToggleButton………………………………………………………………………………………..17

* CheckBox…………………………………………………………………………………………….18

* RadioButton…………………………………………………………………………………………19

* ListView………………………………………………………………………………………………21

* GridView……………………………………………………………………………………………..22

* DatePicker……………………………………………………………………………………………23

* TimePicker……………………………………………………………………………………………24

* AnalogClock…………………………………………………………………………………………25

* DigitalClock…………………………………………………………………………………………26

Altri Controlli……………………………………………………………………………………………………

* CheckedTextView………………………………………………………………………………….28

* Chronometer…………………………………………………………………………………………29

* ImageView……………………………………………………………………………………………31

* ProgressBar…………………………………………………………………………………………..32

* RatingBar……………………………………………………………………………………………..33

* SeekBar………………………………………………………………………………………………..34

* Toast……………………………………………………………………………………………………35

Controlli Avanzati………………………………………………………………………………………………

* Spinner…………………………………………………………………………………………………38

* TabWidget……………………………………………………………………………………………40

* WebView………………………………………………………………………………………………42

* MapView……………………………………………………………………………………………..44

* PopupWindow………………………………………………………………………………………46

* ExpandableListView………………………………………………………………………………49

Layout Manager…………………………………………………………………………………………………

* LinearLayout………………………………………………………………………………………. 53

* TableLayout………………………………………………………………………………………….55

* RelativeLayout……………………………………………………………………………………..57

* AbsoluteLayout…………………………………………………………………………………….59

* FrameLayout………………………………………………………………………………………..61

Widget………………………………………………………………………………………………………….64