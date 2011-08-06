Loading...

Guida alla programmazione Android

06/08/2011

A quanti piacerebbe programmare per dispositivi Android? Credo a tanti, e per questo motivo un utente di ibasblog, Pietro Rossi, ha creato una guida gratuita su come imparare.

Questa persona ci tiene a sottolineare che la guida è Free e che tutti possono contribuire aggiornandola e migliorandola.

La guida si trova a questo indirizzo, mentre l'articolo a questo qua.

Di seguito invece è riportato l'indice:

Introduzione alla programmazione ad oggetti…………………………………………………….. 5
Introduzione alla programmazione visuale…………………………………………………………. 6
Introduzione alla programmazione ad eventi……………………………………………………… 7

UserControls……………………………………………………………………………………………………..

* TextView………………………………………………………………………………………………10
* EditText……………………………………………………………………………………………….11
* AutoCompleteTextView…………………………………………………………………………12
* MultiAutoCompleteTextView…………………………………………………………………14
* Button………………………………………………………………………………………………….15
* ImageButton…………………………………………………………………………………………16
* ToggleButton………………………………………………………………………………………..17
* CheckBox…………………………………………………………………………………………….18
* RadioButton…………………………………………………………………………………………19
* ListView………………………………………………………………………………………………21
* GridView……………………………………………………………………………………………..22
* DatePicker……………………………………………………………………………………………23
* TimePicker……………………………………………………………………………………………24
* AnalogClock…………………………………………………………………………………………25
* DigitalClock…………………………………………………………………………………………26

Altri Controlli……………………………………………………………………………………………………

* CheckedTextView………………………………………………………………………………….28
* Chronometer…………………………………………………………………………………………29
* ImageView……………………………………………………………………………………………31
* ProgressBar…………………………………………………………………………………………..32
* RatingBar……………………………………………………………………………………………..33
* SeekBar………………………………………………………………………………………………..34
* Toast……………………………………………………………………………………………………35

Controlli Avanzati………………………………………………………………………………………………

* Spinner…………………………………………………………………………………………………38
* TabWidget……………………………………………………………………………………………40
* WebView………………………………………………………………………………………………42
* MapView……………………………………………………………………………………………..44
* PopupWindow………………………………………………………………………………………46
* ExpandableListView………………………………………………………………………………49

Layout Manager…………………………………………………………………………………………………

* LinearLayout………………………………………………………………………………………. 53
* TableLayout………………………………………………………………………………………….55
* RelativeLayout……………………………………………………………………………………..57
* AbsoluteLayout…………………………………………………………………………………….59
* FrameLayout………………………………………………………………………………………..61

Widget………………………………………………………………………………………………………….64

