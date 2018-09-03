Google Pixel 3 XL arrivano le specifiche segrete

Arrivano anche le specifiche tecniche del nuovo Google Pixel 3 XL dopo che il dispositivo, sembra, sia stato lasciato per errore in un taxi.

L'autista del taxi ha scattato alcune foto del telefono prima di restituirlo al proprietario, quindi ha inviato gli scatti ad AndroidPolice.com, c'è da dire che il

Google Pixel 3 XL è un telefono che è stato

rivelato

numerose volte, oltre ad essere stato visto attraverso una serie di

rendering che sono trapelati.

C'è una grossa tacca, la fotocamera frontale con doppio obiettivo, la cornice dove alloggia un altoparlante sotto lo schermo e il retro bicolore con una fotocamera con obiettivo singolo e uno scanner di impronte digitali rivolto all'indietro.

Vale la pena notare che si ritiene che questo sia un modello di "pre-produzione", quindi è possibile che il Pixel 3 XL finale abbia un aspetto un po 'diverso, ma questo ovviamente sarà il design che certamente si avvicinerà al modello ufficiale, quindi non dovremmo aspettarci molti altri cambiamenti.

C'è anche un'immagine del retro dello smartphone bianco, che rivela un design in vetro bicolore e alluminio praticamente invariato rispetto all'attuale Pixel 2 XL.

bbiamo anche una panoramica delle informazioni sul dispositivo che elencano le specifiche di Google Pixel 3 XL: un processore Qualcomm octa-core con Snapdragon 845 - GPU Ardreno 630, risoluzione dello schermo 1.440 x 2.960 e 4 GB di memoria.

Queste specifiche di Google Pixel 3 XL si

adattano

perfettamente a quelle tratte da un benchmark trapelato PlayFulDroid , che ha confermato un processore Snapdragon 845 con la stessa risoluzione dello schermo e capacità di memoria.