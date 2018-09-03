Google Pixel 3 XL arrivano le specifiche segrete
di Redazione
03/09/2018
Arrivano anche le specifiche tecniche del nuovo Google Pixel 3 XL dopo che il dispositivo, sembra, sia stato lasciato per errore in un taxi.Secondo quanto riportato da Techradar, le specifiche del nuovo dispositivo di casa Google sarebbero venute fuori dopo che lo stesso Google Pixel 3 XL sembra sia stato lasciato incautamente in un taxi, il tutto sembra essere leggermente "intenzionale" L'autista del taxi ha scattato alcune foto del telefono prima di restituirlo al proprietario, quindi ha inviato gli scatti ad AndroidPolice.com, c'è da dire che il Google Pixel 3 XL è un telefono che è stato rivelato numerose volte, oltre ad essere stato visto attraverso una serie di rendering che sono trapelati. C'è una grossa tacca, la fotocamera frontale con doppio obiettivo, la cornice dove alloggia un altoparlante sotto lo schermo e il retro bicolore con una fotocamera con obiettivo singolo e uno scanner di impronte digitali rivolto all'indietro. Vale la pena notare che si ritiene che questo sia un modello di "pre-produzione", quindi è possibile che il Pixel 3 XL finale abbia un aspetto un po 'diverso, ma questo ovviamente sarà il design che certamente si avvicinerà al modello ufficiale, quindi non dovremmo aspettarci molti altri cambiamenti. C'è anche un'immagine del retro dello smartphone bianco, che rivela un design in vetro bicolore e alluminio praticamente invariato rispetto all'attuale Pixel 2 XL. Allo stesso modo, sembra che Google Pixel 3 XL disporrà ancora di una sola fotocamera posteriore, ma sfortunatamente, le foto sono troppo scure per riuscire a comprendere se la parte anteriore del telefono include due selfie-cam. Le foto sembrano anche scomporre l'intera confezione per la vendita al dettaglio, che sembra includere nella confezione un paio di Pixel-Bud USB cablati, abbiamo anche una panoramica delle informazioni sul dispositivo che elencano le specifiche di Google Pixel 3 XL: un processore Qualcomm octa-core con Snapdragon 845 - GPU Ardreno 630, risoluzione dello schermo 1.440 x 2.960 e 4 GB di memoria. Queste specifiche di Google Pixel 3 XL si adattano perfettamente a quelle tratte da un benchmark trapelato PlayFulDroid, che ha confermato un processore Snapdragon 845 con la stessa risoluzione dello schermo e capacità di memoria. foto@Weareleaks.com
