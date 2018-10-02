Google Pixel 3 confermato il display Active Edge

Il video teaser del nuovo Google Pixel 3 in Giappone mostra il display "Active Edge"

Google ha pubblicato un video promozionale del suo prossimo. Segnalato da, il video mostra una spiritosa presa in giro di 'Active Edge', che era stata vista anche nella serie Pixel 2. Google Pixel 3 e Pixel 3 XL saranno ufficialmente sul mercato globale dopo la presentazione del prossimo 9 ottobre.è stato pubblicato su una pagina teaser creata per il lancio del telefono in Giappone, la pagina rappresenta il significato di "spremitura" nella cultura giapponese, dalle strette di mano agli abbracci e alle prese in giro. https://youtu.be/liSk0fTkIAM Come noto, il design delpresenta un '', che attiva l'Assistente Google se l'utente pressa lateralmente sui bordi della scocca. La funzione è stata vista per la prima volta sui telefoni HTC . La stessa tecnologia verrà trasferita su, con la stessa identica funzione. Anche l'ultimo video di Google è un punto di riferimento, poiché 9to5Google segnala che la società farà il suo debutto in Giappone con. Questo video teaser riproduce anche i colori nero, bianco, verde e rosa, voci di corridoio precedenti avevano suggerito che oltre alle opzioni in bianco e nero,potrebbero essere lanciati in una variante di colore verde menta, oltre a un'opzione rosa. Sebbene sia possibile individuare il blu e il giallo su molti dei segmenti del video, non è noto se i telefoni della seriesiano disponibili in questi colori.potrebbero avere schermi più alti rispetto alle loro precedenti versioni, nel loro cuore i dispositivi saranno equipaggiati con uno Snapdragon 845 e si baseranno su, anche se altri dettagli rimangono imprecisi. Inoltre, ci si può aspettare due fotocamere anteriori su entrambi i telefoni, anche se sembrerebbe esserci un unico sensore posteriore. Sia Pixel 3 XL che Pixel 3 potrebbero anche conservare uno scanner di impronte digitali, che si trova sul retro.