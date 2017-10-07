Google Pixel 2 e Pixel 2 XL quali sono le migliori funzionalità

PIXEL 2 E PIXEL 2 XL FOTOCAMERA DI ALTISSIMO LIVELLO
La fotocamera del Pixel 2 sembra che si distingua effettivamente da altri dispositivi e dal modello dello scorso anno, come per i modelli dello scorso anno, i pixel Pixel 2 e Pixel 2 XL hanno la stessa configurazione a singolo obiettivo. Google ha deciso di differenziare la sua versione XL con un display più grande e una batteria più grande, l'azienda ha utilizzato una tecnologia molto vicina a quella dell'iPhone 8 Plus e iPhone X con la doppia fotocamera, in pratica l'effetto sfocato sullo sfondo bokeh si otterrà anche sulla fotocamera del Pixel 2 sia sul fronte che sul retro.
PUNTO NEGATIVO: I TELEFONI PIXEL NON DISPONGONO DI PRESA PER CUFFIE
Questa è una questione molto controversa, così come Apple e altri produttori di telefonia Android come Lenovo e LeEco, Google ha anche deciso di rimuovere la presa per cuffie da 3,5 mm su Pixel 2 e Pixel 2 XL. È passato un anno da quando l'iPhone 7, ha scatenato la polemica fra gli utenti per la perdita delle porte ausiliarie sul dispositivo, così per i dispositivi Google si rende difficile per i potenziali acquirenti del Pixel che vogliono davvero caricare il proprio telefono e ascoltare musica contemporaneamente, o che possiedono costose cuffie pre-USB-C, decidere.
L'azienda propone un adattatore per cuffie da 3.5mm a USB-C nella confezione con ogni nuovo telefono Pixel, ma con una maggiorazione di $ 20, che risulta essere superiore a quello che Apple propone per il adattatore da 3,5mm. Google propone anche un adattatore di terze parti fatto da Moshi a 44,95 dollari per ascoltare la musica e caricare il telefono allo stesso tempo.
PIXEL 2 XL SCHERMO GRANDE MA DESIGN NON PROPRIO PERFETTO
Un difetto segnalato per il Pixel 2 XL è che lo schermo, molto abbondante, non sembra essere molto impressionante da un punto di vista di design come ad esempio quello del Samsung Galaxy S8 e del Note 8, né l'iPhone X della Apple. Tutti e quattro i telefoni dispongono di grossi schermi OLED, ma ciò che distingue il Pixel 2 XL è la parte superiore, inferiore e laterale del dispositivo.
Naturalmente, non è molto evidente e lo schermo appare comunque stupendo, naturalmente se si è fan della progettazione edge-to-edge di Samsung, ti verrà certamente a mancare qualcosa.fonte