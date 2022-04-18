Google Chrome altro avviso di aggiornamento contro gli hacker
di Redazione
18/04/2022
Grazie a una vulnerabilità critica nel motore Javascript, gli hacker possono infiltrarsi nel tuo dispositivo tramite Chrome.
Google ha rilasciato il nuovo aggiornamento di Chrome con il codice di emergenza.
Nel browser Chrome è stata scoperta una vulnerabilità critica che interessa miliardi di utenti. Simile al precedente exploit, la vulnerabilità con il codice CVE-2022-1364 è causata anche dal motore Javascript V8.
Gli aggressori possono iniettare codice dannoso bloccando il browser o emettendo messaggi di errore.
Google non fornisce dettagli sulla vulnerabilità e il rapporto verrà pubblicato dopo un ampio aggiornamento della base di utenti.
Pare sia confermato che gli utenti macOS possono installare manualmente l'aggiornamento dalla sezione Informazioni.
Redazione