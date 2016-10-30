Home News Ford dice addio ai semafori

di Redazione 30/10/2016

Per Ford in un futuro abbastanza prossimo i semafori saranno inutili Ford sta sviluppando un sistema sulle sue auto in base al quale in un futuro abbastanza prossimo i semafori potrebbero risultare inutili. La tecnologia che si va sviluppando permette al conducente di mantenere una velocità ottimale finalizzata a evitare l'arresto in prossimità di incroci e semafori potenzialmente pericolosi. Ma anche in prossimità di attraversamenti pedonali. Siamo cioè nel campo della guida autonoma delle autovetture, già sviluppato ad esempio nelle famose macchine elettriche Tesla. In base al sistema Ford, il sistema intelligente che si chiama autodrive è in grado di raccogliere dati sul percorso, sulle vetture e altri ostacoli presenti, e sulla velocità e la direzione di altri veicoli in movimento. Tutti questi dati sono elaborati in tempo pressoché reale, di modo da ridurre al minimo la possibilità di incidenti, specialmente in luoghi dove la visibilità è minima. Viene in mente ad esempio una condizione di nebbia, o una scarsa visibilità notturna, o una pioggia battente, oppure una serie di curve strette e pericolose. Insomma, tutti quei casi in cui, oltre alla bravura del guidatore, c'è bisogno anche di un ausilio elettronico e informatico per aumentare al massimo le condizioni di sicurezza.

