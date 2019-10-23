Firefox aggiornamento con report tracciamento e strumenti per le password

A giugno, Firefox ha lanciato Enhanced Tracking Protection , una funzionalità che tenta di proteggere la tua privacy bloccando attraverso l'impostazione predefinita più di mille tracker di terze parti. Con il suo ultimo aggiornamento , attualmente disponibile, Firefox fornisce una dashboard che descrive esattamente come funziona il browser per proteggere le tue informazioni personali.

Puoi accedere alla dashboard facendo clic sullo scudo situato accanto alla barra degli indirizzi oppure toccando l'icona delle tre linee e premendo la voce di menu "Protezione privacy". Qualunque sia il modo in cui accedi alla dashboard, ti mostrerà una panoramica giornaliera di tutti i cookie di terze parti che Firefox ha bloccato suddivisi per tipo. Praticamente, c'è anche una spiegazione per ciascuno dei quattro diversi tipi di cookie target di Firefox, che ti consente di saperne di più su come funzionano. Come parte dell'aggiornamento, Firefox ha anche iniziato a bloccare i tracker tra siti da piattaforme di social media come Facebook e Twitter.

Dalla dashboard di Protezione privacy, puoi anche accedere al gestore password Lockwise di Firefox, che ha un paio di nuove funzionalità. Innanzitutto, Mozilla ha aggiunto un nuovo generatore di password che ti aiuterà a creare password complesse. La società ha anche aggiunto un nuovo strumento di controllo che ti farà sapere se è necessario modificare le password a causa di una recente violazione dei dati.

Anche se non usi Firefox come browser quotidiano, è probabile che il lavoro di Mozilla ti avvantaggia indirettamente. Ad agosto, Apple ha pubblicato la sua nuova e più rigorosa politica sulla privacy di Safari in cui la società ha accreditato Mozilla per aver ispirato la pagina.

