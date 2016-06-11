Home Social Network Facebook, in arrivo le foto a 360 gradi

di Redazione 11/06/2016

Da oggi su Facebook si potranno condividere immagini panoramiche, a 360 gradi. "Per farlo è sufficiente realizzare una foto panoramica con il proprio smartphone o scattare una foto a 360 gradi utilizzando un’app che lo permetta o una macchina fotografica a 360° e poi pubblicarla su Facebook come si farebbe con una normale foto. Facebook convertirà questo scatto in una foto a 360 gradi che potrà essere esplorata dalle persone, così come si esplorano i video a 360° su Facebook", spiega il social network fondato da Mark Zuckerberg in una nota. La prima immagine a 360 gradi postata sul social è stata una foto panoramica di Manhattan pubblicata direttamente da Zuckerberg. Le speciali immagini saranno facilmente identificabili nel News Feed perché presentano l'icona della bussola sul lato destro della foto. Per poter sfruttare l'effetto panoramico è sufficiente scorrere con il dito sull'immagine e trascinarla nell'angolazione desiderata se la si sta visualizzando con un device touch, mentre tramite pc basterà cliccare con il cursore del mouse sopra la foto stessa e trascinarla. Le foto a 360 gradi daranno la possibilità di "entrare" negli scatti fotografici di amici e familiari, ma anche in quelli fatti personaggi pubblici. Gli utenti possono usufruire delle foto a 360° a partire da oggi sia tramite web sia con l'applicazione Facebook compatibile per i sistemi operativi mobili iOS e Android.

