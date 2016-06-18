Home Ultime dal web Real Life, in arrivo la rivista online di SnapChat

di Redazione 18/06/2016

L'applicazione di messaggistica istantanea "usa e getta", Snapchat, ha annunciato che dal 27 giugno pubblicherà Real Life, una nuova rivista online dedicata alla tecnologia. Lo ha annunciato Nathan Jurgenson, sociologo e studioso di social media, già dipendente di Snapchat e attualmente direttore della nuova testata: "Non sarà un sito di notizie con recensioni di prodotti. Pubblicheremo ogni giorno brevi saggi e articoli su come viviamo in rapporto alla tecnologia. Di solito quando si parla di tecnologia si sostiene che ci sia un uno spazio digitale distinto da quello social. Noi invece parleremo del mondo della tecnologia e dell’uso politico che se ne fa" ha commentato Jurgenson. L'iniziativa mira a far conoscere SnapChat oltre i confini degli utenti Millenials, ma l’obiettivo del progetto sembra mirare ancora più lontano, come suggerisce il nome, sembra ci sia l’intento di non trattare più la tecnologia come un’appendice della nostra quotidianità e riconoscerle il grande ruolo che ha conquistato nel nostro quotidiano. "Snapchat sarà il nostro editore ma saremo completamente indipendenti. Questo appoggio ci permetterà di concentrarci sulla scrittura e gli scrittori, e non sui click o i like", ha commentato il direttore di Real Life, alludendo una velata critica all'interpretazione limitata del ruolo dei social network da parte dei mass media.

