Escludere dei file dalla Dash

Con Ubuntu 11.10 abbiamo la possibilità di escludere alcuni file dalla ricerca nella Dash, per farlo dobbiamo installare Activity Log Manager con questi comandi dal terminale: sudo add-apt-repository ppa:zeitgeist/ppa sudo apt-get update sudo apt-get upgrade zeitgeist-daemon --replace sudo apt-get install activity-log-manager Una volta installato andiamo in Home e troveremo una nuova cartella, doppio click e apriamo il file "activity-log-manager".