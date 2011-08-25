Loading...

Escludere dei file dalla Dash

25/08/2011

Con Ubuntu 11.10 abbiamo la possibilità di escludere alcuni file dalla ricerca nella Dash, per farlo dobbiamo installare Activity Log Manager con questi comandi dal terminale: sudo add-apt-repository ppa:zeitgeist/ppa sudo apt-get update sudo apt-get upgrade zeitgeist-daemon --replace sudo apt-get install activity-log-manager Una volta installato andiamo in Home e troveremo una nuova cartella, doppio click e apriamo il file "activity-log-manager".
