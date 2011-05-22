Loading...

Email temporanee

22/05/2011

Esiste un tool in rete, raggiungibile da qua che permette agli utenti di creare una email temporanea della durata di 15 minuti rinnovabili. Serve molto in caso di registrazione a forum, blog, preservarsi dallo spam e altro.
C' è la possibilità di scegliere tra una mail casuale o una che vogliamo noi.
