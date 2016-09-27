Elephone S3, è elegante e senza bordi lo smartphone cinese
Elephone S3 è uno smartphone cinese elegante e senza bordi.Si tratta di un dispositivo dual sim di fascia media e il corpo in metallo. La caratteristica che forse più contraddistingue questo smartphone che comincia a farsi un nome nel mondo della telefonia mobile, è il display che raggiunge i lati del dispositivo. S i tratta di un display LCD IPS 5.2 pollici FHD "curved glass 3D" per via della leggera curvatura del pannello lungo tutto il perimetro. La risoluzione è di 1920×1080 pixel. Risoluzione e colori sono abbastanza buoni. All’interno troviamo un processore Mediatek MT6753 Octa-Core da 1.3 Ghz. La Ram è di 3 Gb e la memoria interna di 16 Gb, espandibile tramite micro SD. La GPU è una Mali-T720. Il sistema operativo è il nuovo Android 6.0, mentre per la connettività è dotato di WiFi n, LTE (con banda a 800 Mhz), Bluetooth 4.0, GPS e, addirittura, sensore d’impronte digitali. La ricezione su entrambe le SIM, anche se lo slot unico permette di utilizzare contemporaneamente una nano e una micro. In alternativa si può sostituire una di queste con la microSD per l'espansione di memoria. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel mentre quella anteriore è da 5 megapixel. Le fotocamere non sono eccezionali ma permettono di scattare buone foto se la luminosità è discreta. La batteria, da 2100 mAh, è una nota dolente dello smartphone Elephone S3 che non sempre riesce a mantenere la sua autonomia fino a sera. Il costo? In Italia si aggira intorno ai 160 euro.
