È online il nuovo sito dei giochi in flash

25/08/2011

È stato da poco messo online Flash Games Area, il nuovo portale online dedicato al mondo dei videogiochi in flash. Il sito conta oltre 2500 giochi suddivisi in varie categorie, ha un sistema di raccolta e questi si possono guadagnare commentando i giochi, scrivendo recensioni, giocando o condividendoli sui social network. Per gli utenti non registrati il limite di partite è di 3, poi bisogna diventare utenti tramite questo modulo.
Riconoscere il font online

Centinaia di contenuti gratis per il cellulare

