Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Riconoscere il font online

Redazione Avatar

di Redazione

25/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Tantissime volte abbiamo trovato un nuovo carattere ma non sapevamo mai il nome e che tipo di font è, da qualche mese con What Font Is possiamo farlo. Basta collegarsi al sito e caricare un'immagine (massimo 1,8MB) oppure indicare dove si trova tramite l'URL, poi basta attendere e il sito ci restituirà una serie di font simili per individuare il nostro.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

I migliori siti con temi per Wordpress

Articolo Successivo

È online il nuovo sito dei giochi in flash

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Nvidia Inspector, come gestire la tua scheda grafica

Nvidia Inspector, come gestire la tua scheda grafica

15/11/2021

Htc Vive Flow, la realtà virtuale negli occhiali da sole

Htc Vive Flow, la realtà virtuale negli occhiali da sole

15/10/2021

Intel: Arriva la cpu Tiger Lake a 8 core

Intel: Arriva la cpu Tiger Lake a 8 core

15/09/2020