Riconoscere il font online
di Redazione
25/08/2011
Tantissime volte abbiamo trovato un nuovo carattere ma non sapevamo mai il nome e che tipo di font è, da qualche mese con What Font Is possiamo farlo. Basta collegarsi al sito e caricare un'immagine (massimo 1,8MB) oppure indicare dove si trova tramite l'URL, poi basta attendere e il sito ci restituirà una serie di font simili per individuare il nostro.
