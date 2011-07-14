Disattivare Caps Lock
di Redazione
14/07/2011
Il tasto Caps Lock è quello che permette di scrivere le lettere in maiuscolo, di solito a destra della A. Per disattivarlo dobbiamo:
1)Accedere al registro di sistema con Sart->digitare "regedit" e dare Invio;
2)Cercare la voce HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Keyboard Layout;
3)In Keyboard Layout creare un nuovo valore binario chiamato Scancode Map, cliccandoci due volte inserire il valore
00000000 00000000 02000000 00003A00 00000000
4)Chiudere e riavviare il pc.
