Da oggi si possono acquistare i Btp Futura

L’Istat nelle ultime settimane ha certificato che gli italiani hanno diminuito sensibilmente i propri consumi, a favore di una maggiore propensione al risparmio.

Se siete anche voi tra coloro che preferiscono risparmiare, ma investendo, aiutando allo stesso tempo anche il proprio paese, c’è una soluzione perfetta: i btp Futura.

Proprio da domani e fino a venerdì 10 luglio, salvo chiusura anticipata, inizia l’emissione dei nuovi titoli di stato.

Tra le caratteristiche del BTP Futura le cedole step up, ossia cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel corso del tempo.

Queste saranno pagate con cadenza semestrale e il calcolo avverrà sulla base di un tasso cedolare fisso per i primi 4 anni, che aumenterà una prima volta per i successivi 3 anni e una seconda volta per gli ultimi 3 anni.

Il Btp futura avrà tassi cedolari minimi garantiti pari all'1,15%, all'1,30% e all'1,45%.

I proventi del BTP Futura saranno interamente destinati a finanziarie le diverse misure previste post Covid19 per il sostegno al reddito e la tutela del lavoro, il rafforzamento del sistema sanitario nazionale ed il sostegno a famiglie e imprese italiane.