Creare un modulo per Joomla 1.0

In questa guida illustreremo brevemente come creare un modulo compatibile con Joomla 1.0;

Cos'è un modulo?

Un modulo è un file php contenente una serie di istruzioni definite dal programmatore che viene incluso nel template in una determinata posizione .

La posizione in cui viene caricato il modulo viene scelta nel back-end di Joomla nella "gestione dei moduli del sito" (menu superiore: moduli -> moduli sito ).

Cerchiamo, ad esempio, nella lista dei moduli del sito il modulo "Cerca" ( mod_search ):

Cliccando sul modulo ci ritroveremo in una pagina simile a quella dello screenshot seguente, in cui la selezione della posizione è cerchiata in rosso :

Le posizioni disponibili sono svariate, ce ne sono 27 disponibili di default e se ne possono aggiungere altre, fino ad un numero totale di 50.

Per dare uno sguardo a questa funzionalità potete andare dal menu superiore del back-end in

Sito -> Gestione template -> Posizione blocchi modulo.

Nota Bene : solitamente in un template non vengono mai usate tutte 27 le posizioni. Le posizioni caricate variano a seconda del template scelto.

Step 1: Creiamo il nostro primo modulo "Hello World!"

Supponiamo di voler creare un semplice modulo che visualizza una stringa "Hello World!".

Per fare ciò è necessario fare alcune premesse :

Tutti i moduli del sito sono contenuti nella cartella /modules del nostro sito Joomla.

Solitamente il file di installazione di un modulo è formato da un file zip chiamato " mod_nomemodulo.zip " (dove per nomemodulo si intende il nome del modulo, ad esempio " search ") contenente 2 files:

un file xml chiamato " mod_nomemodulo.xml " necessario all'installazione e alla gestione del modulo;

" necessario all'installazione e alla gestione del modulo; un file php chiamato " mod_nomemodulo.php " contenente le istruzioni da eseguire.

Un modulo può svolgere delle funzioni a volte anche complesse e può avere bisogno di altri files (classi php, files javascript, css, immagini e simili) che devono essere specificati nell'xml.

Detto ciò, possiamo passare all'azione creando il nostro modulo che chiameremo " Test ".

In questa guida non verrà trattato il funzionamento dei parametri che verrà trattato in seguito più approfonditamente.

Per prima cosa creiamo due files: mod_test.xml e mod_test.php e apriamoli con un editor di testo.

Nel file mod_test.xml inseriamo il codice seguente:

<mosinstall type= "module" version= "1.0.0" > <name>Test</name> <author>Federico Capoano</author> <creationdate> 27 / 12 / 2007 </creationdate> <copyright>Eventuale Copyright</copyright> <license>http: //www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL</license> <authoremail>info [ at ] nospam</authoremail> <authorurl>www.joomlashow.it</authorurl> <version> 1.0 </version> <description>Questo modulo è un modulo di test che visualizza una stringa "Hello World!" </description> <files> <filename module= "mod_test" >mod_test.php</filename> </files> <params> </params> </mosinstall>

Il contenuto dei campi "Author", "Creation Date", "Author Email", "Author Url" e "Version" sarà visibile nella lista dei moduli installati ( Installazioni -> Moduli ).

Il contenuto del tag "Description" verrà mostrato nella pagina che comunica l'avvenuta installazione del modulo.

Molto importanti sono i tag "files", all'interno di questi tag vanno specificati i files necessari al funzionamento del modulo.

I files specificati in questi tag verranno automaticamente copiati da Joomla nella cartella "/modules" del nostro sito.

Nel nostro caso abbiamo specificato solo un file ma in caso di necessità possiamo aggiungere altri files copiando il tag che specifica il nome del file e cambiando "mod_test.php" con il nome del file che dobbiamo aggiungere.

A questo punto apriamo il file mod_test.php e inseriamo all'interno il codice seguente:

<?php /** * mod_test.php il mio primo modulo Joomla */ // accesso diretto non consentito defined ( '_VALID_MOS' ) or die ( 'Accesso Ristretto' ) ; echo "<p>Hello World!</p>" ; ?>

La prima istruzione dopo i commenti serve per non consentire l'accesso diretto al file. Se si omette questa istruzione il contenuto del vostro modulo sarà raggiungibile e visibile via http, creando possibili problemi di sicurezza al vostro sito Joomla.

La seconda istruzione serve semplicemente per visualizzare un paragrafo html contenente la frase "Hello World!".

Step 2: Installiamo e pubblichiamo il nostro modulo

Creiamo un archivio zip contenente i due files e chiamiamolo "mod_test".

Installiamo quindi il nostro modulo andando in Installazioni -> Moduli, scegliendo il nostro file "mod_test.zip" dal pulsante sfoglia e cliccando successivamente sul pulsante "Carica file & installa".

Riceveremo quindi una conferma dell'avvenuta installazione del modulo e il messaggio contenuto nel tag "description" dell'xml.

Andiamo ora alla gestione dei moduli del sito, selezioniamo il nostro modulo e pubblichiamolo in una posizione tra quelle disponibili nel nostro template.

Visualizzeremo quindi il contenuto del modulo nel nostro sito Joomla.

Ecco i files trattati nella guida disponibili al download: mod_test.zip

fonte : Qua