Home News Creare sitemap

Creare sitemap

di Redazione 21/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tramite il tool online del link qua sotto è possibile creare la sitemap per il proprio sito web. Si tratta di un file .xml che permette ai motori di ricerca di trovare e indicizzare meglio il proprio sito.

Ha molte opzioni come la rimozione dei doppi link o quella per link esterni al sito.



http://www.seoutility.com/it/tools/google/sitemap_generator.aspx

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Articolo Precedente Lista spider Articolo Successivo Yahoo Webmaster Tools