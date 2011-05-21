Loading...

Creare sitemap

21/05/2011

Tramite il tool online del link qua sotto è possibile creare la sitemap per il proprio sito web. Si tratta di un file .xml che permette ai motori di ricerca di trovare e indicizzare meglio il proprio sito.
Ha molte opzioni come la rimozione dei doppi link o quella per link esterni al sito.

http://www.seoutility.com/it/tools/google/sitemap_generator.aspx
