Creare protuberanze solari con Photoshop

12/07/2011

In questo tutorial vedremo come creare delle protuberanze solari in modo semplice e veloce con Photoshop. Il risultato sarà circa questo:

sole_4

Vediamo come fare:

1)Creare un nuovo documento di 200x200 72 Dpi con sfondo trasparente e impostare un colore primario chiaro, come in questo caso RGB 93.178.203. Riempire il livello con lo strumento secchiello e applicare Filtro>Rendering>Riflesso lente da porre in centro in centro. Fisso 105mm al 111%.

sole_1

2)Applicare Filtro>Stilizzazione>Bordi brillanti con valori: 13, 16, 9.

sole_2

3)Applicare Filtro>Distorsione>Coordinate polari>Polare a rettangolare e poi Modifica>Trasforma>Ruota a 180°.

sole_3

4)Per ultimo Filtro>Distorsione>Effetto spirale con Angolo: -286°.

sole_4

Ecco fatto!

