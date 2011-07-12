Creare protuberanze solari con Photoshop
di Redazione
12/07/2011
In questo tutorial vedremo come creare delle protuberanze solari in modo semplice e veloce con Photoshop. Il risultato sarà circa questo:
Vediamo come fare:
1)Creare un nuovo documento di 200x200 72 Dpi con sfondo trasparente e impostare un colore primario chiaro, come in questo caso RGB 93.178.203. Riempire il livello con lo strumento secchiello e applicare Filtro>Rendering>Riflesso lente da porre in centro in centro. Fisso 105mm al 111%.
2)Applicare Filtro>Stilizzazione>Bordi brillanti con valori: 13, 16, 9.
3)Applicare Filtro>Distorsione>Coordinate polari>Polare a rettangolare e poi Modifica>Trasforma>Ruota a 180°.
4)Per ultimo Filtro>Distorsione>Effetto spirale con Angolo: -286°.
Ecco fatto!
