Creare calendario 2012
di Redazione
25/04/2011
Ecco dei portali e dei software che permettono di creare un calendario completamente gratis online!
- Bighugelabs.com - Servizio on line per comporre calendari mensili utilizzando foto di Flickr o prelevandole dal proprio hard disk.
- Photo print calendar - Ottimo programma gratuito per impaginare calendari da muro. Layout anche in italiano e possibilità di evidenziare le festività e di inserire una foto per ogni mese.
- Jeffrey’s Photoshop Calendar - Per chi se la cava piuttosto bene con Photoshop, esiste un script da installare sul noto programma di grafica della Adobe per realizzare splendidi calendari.
