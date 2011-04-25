Loading...

Creare calendario 2012

25/04/2011

Ecco dei portali e dei software che permettono di creare un calendario completamente gratis online!

  • Bighugelabs.com - Servizio on line per comporre calendari mensili utilizzando foto di Flickr o prelevandole dal proprio hard disk.
  • Photo print calendar - Ottimo programma gratuito per impaginare calendari da muro. Layout anche in italiano e possibilità di evidenziare le festività e di inserire una foto per ogni mese.
  • Jeffrey’s Photoshop Calendar - Per chi se la cava piuttosto bene con Photoshop, esiste un script da installare sul noto programma di grafica della Adobe per realizzare splendidi calendari.
