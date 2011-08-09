Loading...

Creare app per Android senza programmare

Redazione Avatar

di Redazione

09/08/2011

Molti di noi hanno un telefono con sistema Android e qualcuno vorrebbe iniziare a programmare qualche applicazione per il dispositivo. Ma purtroppo non tutti sanno scrivere righe di codici su codici e in questo caso ci viene incontro appsbar, un sito online per creare app per Android e iPhone senza saper alcun codice!

Basterà registrarsi e scegliere per quale sistema scrivere il programma, se per iOS o Android, poi bisogna impostare il layout, la grafica e tutto quanto si vuole.

