Creare app per Android senza programmare

Molti di noi hanno un telefono con sistema Android e qualcuno vorrebbe iniziare a programmare qualche applicazione per il dispositivo. Ma purtroppo non tutti sanno scrivere righe di codici su codici e in questo caso ci viene incontro appsbar, un sito online per creare app per Android e iPhone senza saper alcun codice!

Basterà registrarsi e scegliere per quale sistema scrivere il programma, se per iOS o Android, poi bisogna impostare il layout, la grafica e tutto quanto si vuole.