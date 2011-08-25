Convertire i video da .ogv a .avi
di Redazione
25/08/2011
Se noi registriamo un video con Ubuntu questo viene salvato in formato .ogv, purtroppo non riconosciuto da YouTube. Se non lo vogliamo caricare non ci sono problema ma se lo vogliamo fare invece dobbiamo convertirlo in .avi, per farlo diamo questi comandi dal terminale:
sudo apt-get install ffmpeg
ffmpeg -i video_originale.ogv video_creato.avi
Articolo Precedente
Installare Banshee 2.1.3 su Ubuntu 11.10
Articolo Successivo
Collegare Google+ a Facebook con Firefox
Redazione