Convertire i video da .ogv a .avi

25/08/2011

Se noi registriamo un video con Ubuntu questo viene salvato in formato .ogv, purtroppo non riconosciuto da YouTube. Se non lo vogliamo caricare non ci sono problema ma se lo vogliamo fare invece dobbiamo convertirlo in .avi, per farlo diamo questi comandi dal terminale: sudo apt-get install ffmpeg ffmpeg -i video_originale.ogv video_creato.avi
Installare Banshee 2.1.3 su Ubuntu 11.10

Collegare Google+ a Facebook con Firefox

