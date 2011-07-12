Chiusa la pagina di Medvedev su Twitter
di Redazione
12/07/2011
È stata chiusa la pagina di Medvedev su Twitter dopo l' attacco di un hacker che ha posto una domanda agli uenti riguardo la nomina di Mikhail Prokhorov a primo ministro della Russia.
La pagina ora è stata chiusa perchè
l' amministrazione russa si lamenta del fatto della scarsa sicurezza sui social network, come Twitter in questo caso, e dove molti utenti possono cascarci come niente.
Il 4 Luglio scorso invece è capitata la stessa cosa ad Obama dove si vedevano alcuni twit in cui si diceva che lui era morto.
