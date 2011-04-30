CCleaner 3.06.1433
30/04/2011
CCleaner è un software in grado di ripulire il sistema rimuovendo i file inutilizzati, le cache, svuotando il cestino e molte altre cose ancora.
Il programma dispone inoltre di diverse utility tra cui:
Download -> Qua
- una lista trasparente dei programmi installati nel sistema;
- un elenco dei programmi che vengono eseguiti all'avvio;
- un potente strumento per risolvere problemi riscontrati con estensioni, riferimenti e collegamenti mancanti;
- una sezione chiamata Registro dove possono essere trovati e riparati problemi che vengono rilevati nell'integrità registro del sistema
