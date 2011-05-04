Bin Laden: Falso video su Facebook

Un nuovo virus si sta diffondendo su Faceook, un virus che fa leva sui temi più cliccati e ricercati del momento: video e immagini dell'uccisione di Bin Laden. Si diffonde appena un utente cerca di guardarlo, spammandosi automaticamente nella bacheca degli amici con il titolo "Il video dell'esecuzione di Bin Laden",



con tanto di commento "guarda cosa fanno questi soldati ad Osama". Questo virus è in grado di diffondersi anche via chat.

Come evitarlo: non aprire o condividere il link ma eliminare il messaggio dalla propria bacheca o segnalarlo come spam.





