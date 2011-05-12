Loading...

Aumentano del 14% gli attacchi ai pos

12/05/2011

La figura dell' hacker sta un pò cambiando in questi giorni, infatti, sono aumentati del 14% gli attacchi "fisici" a bancomat, pos e stazioni di carburante. Questi attacchi hanno scalato la classifica del Data Breach Investigations Report 2011 risalendo al 3 posto degli attacchi hacker.

Questa tendenza aumenta sempre più e, per verificarlo, si può fare caso alla complessività dei cyber-crimini da remoto che sta via via calando.



