Aumentano del 14% gli attacchi ai pos

La figura dell' hacker sta un pò cambiando in questi giorni, infatti, sono aumentati del 14% gli attacchi "fisici" a bancomat, pos e stazioni di carburante. Questi attacchi hanno scalato la classifica del Data Breach Investigations Report 2011 risalendo al 3 posto degli attacchi hacker.



Questa tendenza aumenta sempre più e, per verificarlo, si può fare caso alla complessività dei cyber-crimini da remoto che sta via via calando.







