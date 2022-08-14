Arriva il Motorola X30 Pro, con 200 Megapixel di fotocamera

Motorola ha annunciato ufficialmente il primo smartphone con fotocamera da 200 megapixel.

Il Moto X30 Pro è dedicato al mercato cinese, ma dovrebbe arrivare anche in Europa nei prossimi mesi con il nome di Motorola Edge 30 Ultra.

Al momento abbiamo solo le specifiche e il prezzo della variante cinese, che compete con altri flagship del mercato con un processore top e una ricarica estremamente veloce.

Il nuovo X30 Pro di Motorola è un fiore all'occhiello ad alte prestazioni con una fotocamera (attualmente) unica sul mercato.

Il Moto X30 Pro sembra essere un'evoluzione dell'ammiraglia Edge 30 Pro di pochi mesi fa. Utilizza uno schermo simile, con diagonale di 6,73", risoluzione Full HD+, refresh rate a 144 Hz e bordi curvi sui lati. Questa scelta è strana, poiché la maggior parte delle aziende si allontana da questo design.

La configurazione hardware si basa sul chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, il processore che ormai vediamo sempre più spesso sugli ultimi smartphone, insieme a 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di storage interno su supporto UFS 3.1.

La batteria da 4.500 mAh è tra le più grandi sul mercato, ma non la più grande, ma la ricarica a 125 W è una delle più veloci oggi disponibili. Questo modello integra anche la ricarica wireless, che consente la ricarica a 50W.

Ovviamente, il display e la configurazione erano abbastanza buoni anche sull'X30/Edge 30 Pro originale, ma la fotocamera riceve i maggiori miglioramenti. Si tratta del primo smartphone sul mercato ad utilizzare il sensore Samsung ISOCELL HP1, con una risoluzione di 200 megapixel e dimensioni di 1/1.22".

Questo è anche uno dei pochi telefoni in grado di scattare in 8K a 30 fotogrammi al secondo, con la maggior parte dei modelli rilasciati in precedenza che offrono solo 24 fotogrammi al secondo. Le altre due fotocamere offrono una risoluzione di 50 megapixel per la fotocamera ultra grandangolare e 12 megapixel per la fotocamera zoom. Fortunatamente, su questo modello non troviamo una fotocamera macro o di profondità. Anche nella parte anteriore, il Moto X30 Pro è dotato di una fotocamera ad alta risoluzione: 60 megapixel.

Per quello che offre, Motorola sembra chiedere un prezzo davvero contenuto, viste le alternative presenti sul mercato. Moto X30 Pro, nella versione base, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage costa 3.699 yuan, ovvero 530 euro.

Il modello di punta con 12 GB di RAM e 512 GB di storage costa 4.499 yuan, ovvero 650 euro. Una versione europea potrebbe essere però notevolmente più costosa, a causa delle tasse applicate alle importazioni dalla Cina, ma dovrebbe comunque essere lanciata ad un prezzo nettamente inferiore ai 1.000 euro.

fonte: Giznochina / Foto@Mark Rimmel, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons