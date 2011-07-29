Arrestato 19 enne
di Redazione
29/07/2011
È stato arrestato nella sua casa su un isolotto a largo della Scozia l'hacker 19 enne noto come Topiary.
La polizia inglese l'ha portato fino a Scotland Yard, a Londra, per interrogarlo e farsi dire i nomi di altri complici in merito agli attacchi hacker degli ultimi mesi a grandi compagnie.
Sempre la polizia ha detto di tener d'occhio un altro giovane inglese.
Redazione