Arrestato 19 enne

di Redazione

29/07/2011

È stato arrestato nella sua casa su un isolotto a largo della Scozia l'hacker 19 enne noto come Topiary.



La polizia inglese l'ha portato fino a Scotland Yard, a Londra, per interrogarlo e farsi dire i nomi di altri complici in merito agli attacchi hacker degli ultimi mesi a grandi compagnie.

Sempre la polizia ha detto di tener d'occhio un altro giovane inglese.

