Anonymous attaccano la Siria

08/08/2011

Il gruppo di hacker Anonymous ha attaccato il sito del ministero della Difesa siriano sostituendo l'home page con una creata da loro nella quale si legge:



 

"Il mondo e' con voi contro il brutale regime di Bashar Assad, Sappiate che il tempo e la storia e' dalla vostra parte. I tiranni usano la violenza perche' non hanno altro. Tutti loro cadranno, Assad e' il prossimo".

