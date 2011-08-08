Anonymous attaccano la Siria

Il gruppo di hacker Anonymous ha attaccato il sito del ministero della Difesa siriano sostituendo l'home page con una creata da loro nella quale si legge:

"Il mondo e' con voi contro il brutale regime di Bashar Assad, Sappiate che il tempo e la storia e' dalla vostra parte. I tiranni usano la violenza perche' non hanno altro. Tutti loro cadranno, Assad e' il prossimo".