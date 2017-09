Amazon Gaming Week, le incredibili offerte della seconda edizione

Seconda edizione del Gaming Week proposto dal colosso Amazon, incredibili sconti per tutti i gamer.

Arriva la seconda edizione dell’appuntamento creato dal colosso Amazon dedicato a tutti i gamers, la prima edizione è andata a gonfie vele e proprio da oggi 27 settembre partirà la seconda che durerà fino al 3 ottobre.

Stiamo parlando naturalmente del “Gaming Week” un appuntamento che potrebbe diventare imprescindibile per tutti gli appassionati di videogames, per sette giorni i gamers avranno a disposizione centinaia di offerte a prezzi praticamente irripetibili, naturalmente il colosso delle vendite online non si limita esclusivamente ai videogiochi ma anche a tutti gli accessori e periferiche legato a questo mondo.

Ci saranno dunque in offerta non solo game ma anche periferiche come monitor curvi full hd, ad esempio i Samsung e persino i mouse della serie Logitech ad esempio, sette giorni legati anche alla contemporanea fiera che si tiene a Milano, parliamo del Milan Games Week 2017 che partirà il giorno 29 settembre e terminerà il 1 ottobre, naturalmente gli iscritti al servizio Amazon Prime potranno usufruire delle tempestive consegne rapidissime su tutti i prodotti contrassegnati dall’apposito badge.